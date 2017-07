Primaria Capitalei spune ca a stropit contra tantarilor si ca aceasta campanie va continua pana in octombrie

Comunicatul PMB vine in conditiile in care, pe retelele de socializare, unii bucuresteni s-au plans de numarul mare de tantari din capitala.Primaria afirma ca, in functie de evolutia fenomenelor meteorologice, campania de combatere a tantarilor va continua pana in luna octombrie, estimandu-se a se efectua alte 3-4 tratamente pentru fiecare zona in parte."Potrivit sursei citate, in perioada aprilie-iulie s-au aplicat tratamente in parcurile administrate de ALPAB si in cele administrate de primariile de sector, pe spatiile verzi aferente aliniamentelor ALPAB, precum si pe spatiile verzi aferente aliniamentele stradale ale celor 6 sectoare.Tratamentele sunt executate cu produsele Fendona 15 SC si K-othrine Profi EC 250 sau Aqua K-othrine, fiind folosite 7 echipaje, dotate cu masini de tip Pick-up, prevazute cu instalatii de stropit; 5 ULV-uri prevazute cu tun de stropire, si 2 instalatii cu presiune pana la 10 bari, prevazute cu furtun si pistol de stropit, se mai spune in comunicat.