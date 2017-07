Vrancea: La perchezitiile facute la hoti de energie electrica politistii au gasit 367.000 litri de vin

Politistii au constatat 22 de infractiuni de furt de energie electrica si deteriorarea, modificarea fara drept sau blocarea functionarii echipamentului de masurare a energiei electricein urma unor perchezitii efectuate vineri, in judetul Vrancea, informeaza Politia Romana. Au fost ridicati si 366.680 de litri de vin, aproape 150 m.c. de material lemnos si bunuri detinute fara documente legale.





Vineri, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Vrancea si cei ai Directiei de Ordine Publica, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane, au efectuat 122 de perchezitii domiciliare, in judetul Vrancea, intr-o cauza in care se fac cercetari pentru evaziune fiscala si sustragere de energie electrica.





Activitatile au vizat sustragerea de energie electrica de catre administratorii unor societati comerciale in procesul de prelucrare a masei lemnoase, precum si folosirea energiei electrice la depozitele de produse finite, prin ocolirea instalatiilor de inregistrare sau prin montarea unor instalatii clandestine.





Astfel, in mai multe locatii perchezitionate, din orasul Panciu si comunele Nereju, Naruja, Vidra, Sihlea, Soveja, Campuri, Vizantea Livezi, Movilita, Straoane si Tifesti, echipele de control au identificat contoare care prezentau sigiliul metrologic rupt, care nu inregistrau consumul de energie electrica, nu prezentau sigilii sau care nu erau sigilate corespunzator.





Au fost constatate 22 de infractiuni, dintre care 11 infractiuni de furt de energie electrica, precum si 11 infractiuni privind deteriorarea, modificarea fara drept sau blocarea functionarii echipamentului de masurare a energiei electrice livrate ori modificarea fara drept a componentelor instalatiilor energetice,





De asemenea, in urma perchezitiilor, au fost ridicati 366.680 de litri de vin, depozitat in mai multe recipiente, din care au fost prelevate probe, de catre specialisti ai Directiei Agricole Judetene Vrancea, in vederea analizarii in laboratoare de specialitate.





Politistii au aplicat 10 sanctiuni contraventionale prevazute de Legea nr.171/2010, privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice, in valoare de 27.000 de lei, au confiscat 118,032 mc. de material lemnos si au ridicat in vederea confiscarii 21,60 mc. de material lemnos.





Potrivit legislatiei in vigoare, interventiile asupra echipamentelor de masura a consumului de energie electrica, in scopul inregistrarii unui consum mai mic, reprezinta furt calificat, infractiune prevazuta si sanctionata ca atare de Codul Penal.





Consumatorii nu trebuie sa accepte "ofertele" venite din partea anumitor persoane si sa nu permita accesul acestora la instalatiile de energie electrica in vederea efectuarii unor modificari de orice natura, menite sa impiedice inregistrarea cantitatilor reale de energie electrica consumate, avertizeaza politistii.