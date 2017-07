Ministrul roman al Apararii, despre amenintarea lui Rogozin: Absolut nepotrivita, ca sa nu folosesc alte cuvinte /  Eu cred ca noi trebuie sa ne vedem de treburile noastre

Ministrul Apararii Nationale, Adrian Tutuianu, a calificat sambata drept "absolut nepotrivita" reactia vicepremierul rus Dmitri Rogozin, dupa ce Romania nu a fost de acord ca avionul in care se afla acesta sa traverseze spatiul aerian al tarii noastre, informeaza Agerpres.





Intrebat cum califica aceasta reactie grava a oficialului rus, Tutuianu a declarat: "Absolut nepotrivita, ca sa nu folosesc alte cuvinte".





Ministrul Aparari Nationale a adaugat ca a urmarit declaratiile ambasadorului rus in Romania, "care incearca o justificare a unor tipuri de actiuni pe care le promoveaza in zona". "Sigur ca de aici putem trage cele mai multe concluzii, vorbeam de Rusia, ca promoveaza un anume tip de politica in zona Marii Negre", a spus Tutuianu.





Ministrul a precizat ca MAE poate da un raspuns potrivit in aceasta chestiune, iar el poate vorbi din perspectiva ideii de aparare nationala.





"Am sa va spun si astazi ce am spus si la intalnirile noastre precedente - situatia de securitate din zona Marii Negre ne obliga sa consolidam flancul estic al Aliantei, sa facem achizitiile potrivite pentru inzestrarea Armatei romane", a explicat ministrul Apararii.





Intrebat daca sunt motive de teama sau pur si simplu sunt vorbe ale oficialului rus, Adrian Tutuianu a spus: "Eu nu as intra intr-un asemenea tip de retorica, eu cred ca noi trebuie sa ne vedem de treburile noastre, sa ne asiguram dezvoltarea economica si, in acelasi timp, sa facem ceea ce este necesar pentru a avea cat mai multa securitate si a putea si descuraja anumite actiuni ostile. Si cand am discutat de rachetele Patriot am spus foarte bine ca ele reprezinta si un element care consolideaza securitatea nationala a Romaniei, dar si un element de descurajare a unor posibile actiuni agresive. Eu nu cred ca trebuie sa facem din asta o discutie, am gresi sa incercam noi prin tot felul de declaratii sa escaladam declaratiile date de altii. Cred ca este intelept sa ne vedem de treburile noastre si sa ne vedem de programul nostru".





Ministrul Apararii a facut aceste precizari la festivitatea organizata cu prilejul Zilei Imnului National.

Dmitri Rogozin a amenintat vineri autoritatile de la Bucuresti, spunand va exista "un raspuns"."Autoritatile romane au pus in pericol vietile pasagerilor aflati la bordul zborului S7, femei si copii. Combustibilul a fost suficient pana la Minsk. Asteptati-va la un raspuns, javrelor", a scris vicepremierul rus, pe contul sau de Twitter.