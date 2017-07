Doi barbati si o fata de 14 ani, raniti intr-un accident pe A1, la km 261

Traficul rutier se desfasoara doar pe banda de urgenta, pe A1, la kilometrul 261, pe sensul Sebes-Sibiu, unde trei persoane au fost ranite intr-un accident rutier, a anuntat sambata Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ), potrivit Agerpres.





"Victimele au fost transportate la spital, constiente, insa cu politraumatisme", potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu.





Soferul unui autoturism nu a pastrat distanta regulamentara si a intrat in coliziune cu un ansamblu TIR care circula in fata sa, dupa care a fost proiectat in glisiera.





In urma impactului, soferul a suferit rani grave, iar cei doi pasageri, o fata de 14 ani si un barbat de 41 de ani, au fost raniti usor