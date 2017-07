A murit actorul Eugen Cristian Motriuc

Hunedorean de origine, nascut la 10 iulie 1949, Eugen Cristian Motriuc, a ales Teatrul Tineretului din Piatra Neamt ca loc in care sa isi inceapa parcursul teatral. Piatra Neamt face parte din tineretea mea, declara intr-un interviu.





Distribuit prima oara in 1977 in chipul lui Hernandez din spectacolul Paine amara de Claude Spaark, in regia lui Constantin Dinulescu, montat pe scena Teatrului National din Bucuresti, Eugen Cristian Motriuc alege totusi sa isi continue drumul la Teatrul Tineretului din Piatra Neamt, in detrimentul Nationalului. Acolo, vreme de peste cinci ani, interpreteaza cu virtuozitate roluri in spectacole regizate de Alexandru Tocilescu (1978 - Nevestele vesele din Windsor de Willian Shakespeare;1980 - Program special L.B. de Stephen Poliakoff) sau Alexandru Dabija (1979 - Mihai Viteazul de Eugen Mandric si Paul Findrihan; 1980 - D'ale Carnavalului de Ion Luca Caragiale).





La Teatrul Mic din Bucuresti este adus in 1983 de Dinu Sararu, iar primul spectacol in care e distribuit, in acelasi an, este celebrul Richard al III-lea de William Shakespeare, montat de Silviu Purcarete. Pe scena Teatrului Mic si a Teatrului Foarte Mic interpreteaza, timp de trei decenii, peste 20 de roluri, alaturi de Stefan Iordache, Olga Tudorache, Leopoldina Balanuta, Dan Condurache, Mihai Dinvale, Coca Bloos, Vali Seciu, Gheorghe Visu s.a.





Colaboreaza, de asemenea, in film cu regizori precum Costa-Gavras (Amen), Sergiu Nicolaescu, Mircea Daneliuc sau Nicolae Margineanu, filmul Poarta Alba (2014), regizat de acesta din urma fiind ultimul sau rol pe pelicula.





De la teatru isi ia ramas-bun in 2007 cu spectacolul Razboi cu Troia nu se mai face, in regia lui Florin Calinescu, montat pe scena in care si-a lasat cea mai buna parte din ani si cel mai mult din suflet, Teatrul Mic.





Teatrul trebuie sa doara, scria el intr-una din cugetarile sale.