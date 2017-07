Protest oficial al Moscovei fata de interdictia impusa de autoritatile romane avionului in care se afla Rogozin: O provocare deliberata care afecteaza grav relatiile bilaterale

"Ministerul rus de Externe a adresat protestul insarcinatului cu afaceri al Romaniei in Rusia Viorel Cojocaru, ca urmare a interdictiei impuse de autoritatile romane cu privre la traversarea spatiului sau aerian de catre un avion de pasageri al companiei aeriene Globus, care asigura un zbor regulat de la Moscova la Chisinau", a anuntat ministerul, potrivit news.ro.MAE rus a subliniat ca securitatea a peste 160 de pasageri a fost pusa in pericol", iar ei nu au reusit sa ajunga la destinatie la timp.Moscova califica incidentul drept "o provocare deliberata care afecteaza in mod serios relatiile bilaterale"."Am cerut autoritatilor romane o sa faca o ancheta minutioasa cu privire la acest incident si sa ofere partii ruse explicatii relevante", a mai precizat MAE rus, conform TASS.Vizita viceprim-ministrului rus Dimitri Rogozin in Republica Moldova, care ar fi trebuit sa aiba loc vineri, a fost afectata de refuzul Romaniei de a permite cursei regulate de pasageri S7-157 Moscova-Chisinau avand la bord delegatia rusa sa ii survoleze teritoriul sub pretextul ca ar transporta o persoana "aflata pe lista neagra" , explica TASS.Avionul a facut o escala la Minsk, de unde vicepremierul a luat o cursa Aeroflot cu destinatia Moscova.