Pomohaci, exclus din preotie pentru corupere sexuala a minorilor, e invitat al unui festival al ciobanilor din Jina, alaturi de politicieni precum Ludovic Orban, Daniel Constantin si Raluca Turcan

Anuntul participarii lui Pomohaci in calitate de cantaret de muzica folclorica a fost facut de primarul comunei Jina, Vasile Gheorghe Beschiu. Pomohaci a fost exclus din randurile Bisericii Ortodoxe chiar astazi.Cum isi explica primarul decizia de a-l invita pe unul dintre cei mai controversati ai momentului? "Noi am vorbit, practic, de prin aprilie despre acest lucru, cand inca nu se discuta despre alte aspecte. Caci la noi in comuna s-a dorit a fi adus Cristian Pomohaci si la editiile anterioare, dar nu s-a putut, avea alt program. Acum, noi am semnat contract cu ansamblul din Jidvei si lor le-am cerut sa il aduca si pe Cristian Pomohaci. Oamenii il apreciaza, nu se pune problema de asa ceva. Am anuntat de mai demult programul, nimeni din sat nu a spus nimic. Am avut zilele trecute si sedinta de consiliu local si nici acum nu a spus nimeni sa nu mai fie prezent pe scena", declara Vasile Beschiu, primarul comunei Jina, citat de Turnul Sfatului.