Dodon, catre autoritatile de la Bucuresti: De ce ati tinut in aer sute de cetateni ai Republicii Moldova?

"Romania a luat decizia, asta e treaba lor interna. In avion erau sute de moldoveni cu copii mici. De ce ati facut acest lucru? Daca ati vrut si ati avut o intelegere cu cineva, trebuia sa lasati avionul sa vina la Chisinau. De ce ati tinut in aer sute de cetateni ai Republicii Moldova, care mai bine de trei ore si jumatate - patru stateau si plangeau in avion ca nu stiau ce se intampla?", a intrebat Dodon intr-o conferinta de presa.Romania a interzis accesul in spatiul sau aerian pentru avionul in care se afla vicepremierul rus Dimitri Rogozin, aeronava ajungand deasupra Ungariei, unde nu i s-a permis aterizarea. Rogozin este vizat de sanctiuni europene pentru implicarea Rusiei in sustinerea separatistilor din estul Ucrainei.Ministerul Afacerilor Externe a confirmat, intr-un raspuns la o solicitare News.ro, ca autoritatile de la Bucuresti nu au fost de acord ca Dmitri Rogozin sa survoleze spatiul aerian national."Referitor la solicitarea dumneavoastra, Ministerul Afacerilor Externe va informeaza ca autoritatile de la Bucuresti nu au fost de acord ca Dmitri Rogozin sa survoleze spatiul aerian national", se arata in raspunsul MAE.Vicepremierul Rus Dimitri Rogozin a scris pe Twitter, referindu-se la refuzul autoritatilor de la Bucuresti de a permite accesul avionului in care se afla in spatiul aerian romanesc, ca aceasta decizie a pus in pericol vietile pasagerilor, incheindu-si postarea cu amenintarea: "Asteptati raspuns, javrelor!".