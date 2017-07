Moldova: Justitia il suspenda din functia de primar al Chisinaului pe Dorin Chirtoaca

Instanta de judecata a admis integral solicitarea procurorului de a-l suspenda din functie pe Dorin Chirtoaca. Decizia nu e definitiva si poate fi contestata la Curtea de Apel Chisinau."Ma asteptam la o asemenea decizie. Se vedea de ieri o presiune enorma din partea Procuraturii. Pe mine ma intereseaza sa se afle adevarul pe acest caz. Noi vom contesta aceasta decizie. Chiar daca nu eram suspendat din functie nu as fi mers la serviciu cat se examina acest caz. Astfel, nici nu era necesara aceasta suspendare", a declarat Chirtoaca.Dorin Chirtoaca a fost primarul Chisinaului timp de 10 ani si o luna.Solicitarea privind suspendarea edilului a venit din partea procurorilor dupa ce, in 21 iulie, acestia au trimis dosarul "parcarilor cu plata" in instanta de judecata, potrivit deschide.md . Pentru a exclude oricare influenta asupra martorilor (unii dintre care exercita anumite functii in cadrul primariei Chisinau), procurorii au solicitat si suspendarea din functie a edilului.