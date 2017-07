Ministrul Pop anunta inca un manual pentru elevi, dupa cel pentru sport: Dirigentie

Cum motiveaza Pop nevoie de manuale pentru dirigentie? "Pentru ca la Consiliere si orientare, acea Dirigentie pe care o stiti dumneavoastra, noi trebuie sa venim cu educatia juridica, de aceea am semnat acord cu ministerul, pentru educatie juridica, educatie pentru sanatate, educatie pentru familie, educatie financiara, educatie de mediu, trebuie sa le faca in orele de Consiliere si orientare. (...) Acea Dirigentie pe care o stiti dumneavoastra si care acum este Consiliere si orientare este absolut necesara".Pop e in centrul unui scandal pe tema introducerii manualelor pentru Educatie Fizica si Sport.