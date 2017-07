Dmitri Rogozin, pe Twitter: Autoritatile romane au pus in pericol vietile pasagerilor / Asteptati-va la un raspuns, javrelor

Румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолета S7, женщин и детей. Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады https://t.co/FC1C0wmBHp — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) July 28, 2017



"Autoritatile romane au pus in pericol vietile pasagerilor aflati la bordul zborului S7, femei si copii. Combustibilul a fost suficient pana la Minsk. Asteptati-va la un raspuns, javrelor", a scris vicepremierul rus, pe contul sau de Twitter.Reactia sa vine dupa ce Romania a interzis survolarea spatiului sau aerian pentru avionul in care se afla vicepremierul rus Dmitrii Rogozin si care se indrepta spre Chisinau.Rogozin se afla pe liste persoanelor sanctionate de occidentali in urma anexarii peninsulei Crimeea de catre Rusia si a sprijinului pe care Moscova il acorda rebelilor separatisti din estul Ucrianei.