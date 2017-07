DOCUMENT Cum explica oficialii aparitia manualului de Sport, ridiculizat de spatiul public, in contextul in care nu avem sali de sport. Ce contine manualul

Directorul Centrului National de Evaluare si Examinare (CNEE), care verifica respectarea de catre edituri a conditiilor tehnice de editare a manualelor, argumenteaza introducerea unui manual de educatie si fizica si sport la gimnaziu prin faptul ca licitatia de achizitie a manualelor a fost facuta pentru manuale pentru toate disciplinele, conform ordinului privind aprobarea noilor programe scolare pentru clasa a V-a. Manualul contine informatii de baza despre pozitiile de baza in sport, aliniere si da exemple de exercitii uzuale la orele de educatie fizica.









"Ele sunt facute dupa programa scoalara, care este publica. Acesta a fost si motivul. Cand am organizat licitatia, aceasta a fost organizata in baza ordinului 3393 privind aprobarea programelor. Printre cele 108 programe pentru clasa a V-a era si cea de educatie fizica, ca si cele de pregatire sportiva practica pentru cele 40 de sporturi. Nu putea cineva sa scoata o programa. Chiar nu se putea. Odata incarcat caietul de sarcini chiar nu se mai putea face ceva", a declarat pentru Hotnews directorul CNEE, Marian Suta.





Potrivit acestuia, exista trei variante de manuale, realizate de trei edituri, iat ele vor fi incarcate pe aplicatia manuale.edu.ro saptamana viitoare, unde vor putea fi consultate de cadrele didactice si in saptamana 7-11 pot efectua comenzi.





"Trei edituri s-au inscris, toate trei au trecut de evaluarile de calitate, documentatie. Sunt manuale destul subtiri, 70-80 de pagini", a mai spus seful institutiei din subordinea Ministerului Educatiei.









"Am vazut ca sunt sfaturi privind alimentatia , sfaturi privind exercitiiile. Nu as vrea sa mi se interpreteze opinia intr-un anumit fel, dar pot fi folosite pentru formarea sanatoasa a copiilor la orele de Educatie fizica", a spus Suta.





Prima lectie: Formatii de adunare in linie pe un rand si pe doua randuri





Una dintre cele trei edituri care s-au inscris la licitatie este si Editura Didactica si Pedagogica, care invita elevii sa urmeze doua personaje, Laura si Laur, care ii vor invata sa se dezvolte armonios fizic, sa "utilizeze efectele favorabile ale educatiei fizice" si sa "demonstreze un comportament adecvat regulilor practicarii si participarii ca spectator la activitatile de educatie fizica".





Astfel, elevii sunt informati la inceput despre "formatiile de adunare in linie pe un rand si pe doua randuri", despre pozitiile stand controlat, repausul mic si repausul mare, dar si despre comanda "drepti!", "pe lo... repaus!"









Ministrul Educatiei: Manualul nu are nicio legatura cu sala de sport









Ministrul Liviu Pop a spus, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Sibiu, ca nu stie cate sali de sport exista in Romania, dar "oricum nu sunt suficiente", potrivit News.ro.





Intrebat cati copii de clasa V-a vor avea manual de sport si cati nu au sali de sport, el a raspuns ca "nu are nicio legatura manualul de sport cu sala de sport".





"Toti copiii de clasa V-a vor avea manuale scolare aprobate de catre minister si publicate de edituri. Vor avea toate manualele necesare. (...) Nu are nicio legatura manualul de sport cu sala de sport, si cu manual, si fara manual, salile de sport trebuie sa le facem. Nu va pot spune cum va arata la 11 septembrie scoala, pentru ca, asa cum am spus, sute de scoli sunt in reabilitare in momentul de fata, titularizarea s-a terminat abia ieri, urmeaza etape consecutive, la finalul lui august vom avea o radiografie clara cu profesorii, cu salile de sport", a afirmat Liviu Pop.





La insistentele jurnalistilor privind numarul de sali de sport existente, Pop a spus ca Ministerul Dezvoltarii raspunde de constructia de sali de sport.





"Nu va pot da cu exactitate cate sali de sport sunt in tara, pentru ca unele sunt facute pe bugetele locale, altele pe bugete nationale, altele pe fonduri europene. O radiografie exacta vom avea la inceputul anului scolar, in perioada 1-11 septembrie, oricum nu sunt suficiente sali de sport", a mai spus ministrul.