Bucurestiul ar fi interzis aeronavei in care se afla Dmitri Rogozin sa survoleze Romania - avionul S7 se invarte deasupra Ungariei (surse)

S7 Airlines flight #S7157 from Moscow to Chisinau, Moldova is holding near Romanian border.https://t.co/ZLli1Zndt2 pic.twitter.com/N97ZkHKPJx — Flightradar24 (@flightradar24) 28 iulie 2017

We don't have a confirmation but probably denied entry because Russian Deputy Prime Minister Dmitry Rogozin is on board. https://t.co/9kEeUhbAjW — Flightradar24 (@flightradar24) 28 iulie 2017

Traseul aeronavei monitorizat de FlightRadar arata ca aeronava se afla acum in Polonia si se intoarce spre Belarus, ocolind Ucraina.Traseul aeronavei poate fi urmarit LIVE aici Site-ul specializat FlightRadar precizeaza, pe contul sau de Twitter, ca "aeronava S7 cu zborul #S7157 de la Moscova la Chisinau, Moldova este blocata in apropierea granitei romanesti"."Nu avem o confirmare dar probabil s-a interzis intrarea deoarece in avion se afla vicepremierul rus Dmitri Rogozin".Vom reveni cu amanunte