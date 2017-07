Sindicalistii din inchisori se pregatesc din nou de proteste si acuza Guvernul ca taie din bugetul penitenciarelor

Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor ameninta cu noi proteste dupa ce Ministerul Finantelor Publice a anuntat ca guvernul se pregateste sa taie bugetul penitenciarelor cu 57 de milioane de lei la viitoarea rectificare bugetara, in conditiile in care in anul 2017, bugetul Administratiei Nationale a Penitenciarelor a fost deja redus cu suma de 127 de milioane de lei fata de anul precedent. Asta, spun sindicalistii, "in pofida repetatelor declaratii politice ingrijorate de conditiile din penitenciare".





Sindicalistii din penitenciare sustin ca Guvernul demonstreaza ca nu are intentia de a scoate sistemul penitenciar din starea de criza, blocand investitiile si crescand deficitul de personal.





"In aceasta situatie, este evident faptul ca nu pot fi asigurate resursele necesare pentru crearea a 10.895 de noi locuri de cazare si modernizarea altor 1.651 de locuri de cazare din penitenciare si nici pentru angajarea a 5.847 de ofiteri si agenti de penitenciare, asa cum Guvernul Romaniei s-a angajat prin memorandum in data de 27 aprilie 2016, pentru a respecta conditiile impuse de Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO)", arata Federatia Sindicatelor din Admninistratia Penitenciarelor.





Federatia il acuza pe Tudorel Toader ca este neinteresat de rezolvarea problemelor, in ciuda faptului ca organizatiile sindicale din penitenciare i-au semnalat in repetate randuri situatia extrem de dificila, iar lucrarile de investitii in penitenciare sunt tinute de luni bune in sertarele minisstrului justitiei.





Mai mult, "Executivul suspenda in acelasi timp ocuparea functiilor vacante din penitenciare prin OG 3/2017, desi deficitul de personal este extrem - doar 61% din functiile necesare fiind ocupate la acest moment, conform Administratiei Nationale a Penitenciarelor".









"Ministrul justitiei nu pare a intelege complexitatea sistemului penitenciar si nu reuseste sa identifice masurile necesare pentru buna functionare a acestuia, in contextul extrem de complicat al hotararii pilot pronuntate de CEDO impotriva Romaniei la data de 25 aprilie 2017 care nu face decat sa constate un fapt cat se poate de real: Guvernul Romaniei nu-si onoreaza promisiunile asumate", mai arata comunicatul sindicalistilor.