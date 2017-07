Ministrul Apararii: Parchetul Militar face o ancheta in cazul militarului mort la Zarnesti. Echipamentele folosite in exercitiu erau noi

Ministrul Apararii Nationale, Adrian Tutuianu, a declarat, vineri, ca Parchetul Militar face o ancheta in cazul militarului mort miercuri dupa-amiaza, in timpul unui exercitiu de parasutare, in zona aerodromului Zarnesti, din judetul Brasov, el sustinand ca echipamentele folosite la acel exercitiu erau noi, relateaza News.ro.





Ministrul Tutuianu a spus ca ancheta in cazul militarului mort in timpul unui exercitiu de parasutare la Zarnesti este facuta de Parchetul Militar.





El a mai spus, raspunzand unei intrebari, ca parasuta folosita de militar la acel exercitiu era noua.





"In acest exercitiu (n.r. - exercitiul de parasutare din zona aerodromului Zarnesti) s-au folosit echipamente noi. Sunt si echipamente vechi in dotare, dar aici au fost echipamente noi, din ce stiu eu", a spus Tutuianu.





Locotenentul Gabriel-Cristian Dinicica, din Directia informatii militare, avea 30 de ani, fiind angajat in Ministerul Apararii Nationale din anul 2013.





El era casatorit si avea un copil.