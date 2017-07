Circulatia rutiera va fi restrictionata, in plin sezon estival, pe doua sectoare din Autostrada Soarelui, pana pe 15 august

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat vineri impunerea unor restrictii de circulatie pe doua sectoare din Autostrada Soarelui (A2) pana in 15 august, din cauza unor lucrari de reparatii, relateaza News.ro.





Sectoarele vizate sunt in zona podului Borcea (km 145) si intre km 157 - km 159 (pod Cernavoda), unde se vor executa lucrari de reparatii pana in data de 15 august.





"Lucrarile sunt executate noaptea, in intervalul orar 22:00 - 06:00, in zilele de luni, marti, miercuri si joi. Precizam ca pe sectoarele de drum mentionate, circulatia se desfasoara restrictionat, pe o singura banda", a anuntat CNAIR.





Totodata, CNAIR a anuntat ca, incepand din 28 iulie, ora 10.00, vor fi demarate lucrari de reparatii pe Drumul National 65 (DN65 - E574) Craiova - Pitesti, pe podul peste raul Olt, in zona municipiului Slatina. Din acest motiv, pana in data de 31 august, traficul se va desfasura pe un singur fir, alternativ.





"In zilele de 30 iulie si 13 august, in intervalul orar 00.00 - 06.00, va fi interzisa circulatia tuturor vehiculelor pe pod si va fi folosita ruta ocolitoare Slatina (Catedrala) - DJ546 - Teslui - Strejesti - DN64 - Plesoiu - DJ677 - Salcia - DN65. Circulatia rutiera in aceasta perioada va fi dirijata prin semafoare electrice, montate la extremitatile podului", se arata in comunicat.