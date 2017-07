Ministerul Afacerilor Externe: Un roman, printre victimele accidentului feroviar din Barcelona

Un roman a fost ranit in accidentul feroviar produs vineri in Barcelona, acesta fiind internat intr-un spital cu rani usoare, anunta Ministerul Afacerilor Externe.Oficiul Consular a contactat spitalul pentru a obtine informatii suplimentare cu privire la situatia acestuia.





Ministerul Afacerilor Externe au informat ca pana in prezent autoritatile locale au confirmat existenta unui cetatean roman printre victimele accidentului.





"Acesta se afla internat intr-o unitate spitaliceasca din Barcelona, prezentand rani usoare", arata MAE, potrivit caruia Oficiul Consular a contactat unitatea spitaliceasca pentru a obtine informatii suplimentare cu privire la situatia acestuia.





Cetatenii romani afectati pot solicita asistenta consulara la urmatoarele numere de telefon ale Consulatului General al Romaniei la Barcelona - (0034) 934181535 , (0034) 934344223 sau (0034) 934340220, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta sau pe numarul de urgenta al oficiului consular: (0034) 661547853.





Consulatul General al Romaniei la Barcelona monitorizeaza in continuare cazul si este in contact cu autoritatile locale, fiind pregatit sa acorde asistenta consulara, in functie de solicitari.