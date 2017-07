Drumul National DN 22 Tulcea - Galati este inundat, iar masinile, cu exceptia celor mari, nu pot trece

Drumul National DN22 Tulcea - Galati este inundat in zona Telita, la intersectia cu DJ229A, iar masinile mici nu pot trece, informeaza Centrul Infotrafic din cadrul Politiei Romane.









"La acesta ora (10:00), in judetul Tulcea, in urma ploii torentiale, DN22 Tulcea - Galati este inundat in zona Telita, la intersectia cu DJ229A. Autoturismele nu pot trece. Pot circula doar autovehiculele de dimensiuni mari", arata un comunicat al centrului Infotrafic.





In zona actioneaza doua utilaje.