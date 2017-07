Adrian Gadea si Mircea Dumitrescu s-au prezentat, vineri, la DNA

Fostul presedinte al Consiliului Judetean, Adrian Gadea, si administratorul judetului, Mircea Dumitrescu, s-au prezentat, vineri, la DNA, pentru dosarul de coruptie in cazul lacului Belina. Gadea ar fi venit pentru a aduce noi documente la dosar, potrivit Antena 3.





Dumitrescu a fost pus sub urmarire pentru complicitate la infractiunea de abuz in serviciu daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, in forma continuata, intr-un dosar in care este acuzat si fostul presedinte al CJ Teleorman, actual secretar de stat la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE), Adrian Gadea.





Adrian Gadea a fost pus sub urmarire penala pentru abuz in serviciu daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, in forma continuata.





Dosarul este legat de incheierea unor contracte de inchiriere avand ca obiect parti din insula Belina si bratul Pavel al fluviului Dunarea.