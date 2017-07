Tudose a adus ca argument in sprijinul vaccinarii obligatorii faptul ca "pe tot ceea ce inseamna civilizatie europeana nord-atlantica sau centru, trebuie sa fie peste 95% din copii vaccinati. Iertati-ma, cand noi stam in jur de 50%, suntem departe de lumea civilizata".Tudose nu a dat un termen clar cand a fost intrebat cand va aparea o lege a vaccinarii obligatorii.Premierul a admis ca o parte a problemei e cauzata de "sincopele in aprovizionarea cu vaccinuri", dar si de faptul ca "nu toata lumea din sistemul de sanatate publica s-a preocupat suficient de bine sa fie si copiii vaccinati". El i-a atacat dur si pe parintii care au refuzat vaccinarea copiilor, numindu-i "iresponsabili": "Pe de o parte, la un capat al problemei se afla sincopele in aprovizionarea cu vaccinuri. Apoi, am constatat ca si atunci cand sunt, nu au ajuns toate in timp util in toata tara. Apoi, dupa ce au ajuns in toata tara, atunci cand au ajuns, nu toata lumea din sistemul de sanatate publica s-a preocupat suficient de bine sa fie si copiii vaccinati si in ultima speta, au fost acei parinti iresponsabili - si imi asum cuvantul - care, invocand diverse pretexte sau diverse convingeri, au considerat copiii lor nu trebuie vaccinati".Intrebat de reporter ce masuri are in vedere pentru a creste rata vaccinarii, Tudose a spus: "Am asteptat o luna de zile, sa spunem, masuri facute doar la solicitari blande. Eu am solicitat domnului ministru sa inceapa sa foloseasca bisturiul, a inceput, am vazut; doar cand vom trece la etapa urmatoare, daca lucrurile nu functioneaza, la un bisturiu mai mare. Mergem pe lant in sus. Nu ne permitem sa ne jucam cu asa ceva".