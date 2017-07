Lectia data de un primar unui locuitor din Valcea: A returnat gunoiul aruncat in strada in cutii de ajutor de la Uniunea Europeana

Primarul unei comune din judetul Valcea a returnat sacii de gunoi aruncati de un locuitor la marginea drumului in cutii de ajutor din fondul comunitar. Familia a iesit toata la poarta si "fericita de aceasta surpriza si-a carat satisfacuta toate cutiile in casa", relateaza Ramnicul Valcea Week.









Ramniculvalceaweek relateaza cum primarul localitatii Lungesti din Valcea a fost surprins imediat dupa Festivalul Olarului sa vada in apropierea Primariei, mai multi saci de gunoi aruncati la marginea drumului. Primarul povesteste ca, imediat ce a dispus sa fie strans gunoiul, a descoperit un caiet cu numele si adresa copilului familiei.





"Se vedea clar ca au fost aruncate de aceeasi persoana si de undeva dintr-o caruta, dupa modul cum erau imprastiate. Ce sa fie? Pampersi, cioburi, sticle de platic, papuci rupti, maculatura. Am sunat imediat la primarie sa vina un om cu saci menajeri si sa strangem aceasta mizerie. Am zis ca nu se poate asa ceva, mai ales ca salubritatea pentru mine conteaza. Cand am inceput sa adunam gunoiul, am descoperit din intamplare al cui era. Pe unul din caietele aruncate, era trecut numele copilului si adresa si atunci mi-a venit o idee", a spus primarul comunei Lungesti, Tiberiu Costea.





Edilul a strans gunoiul la primarie si s-a gandit cum sa le aplice o corectie celor care il aruncasera.





"Am chemat-o pe doamna de la posta si i-am spus ca avem de livrat un colet. Am gasit cutii vechi, goale de la ajutoarele din fondul comunitar si am bagat gunoiul tot in aceste cutii si apoi le-am sigilat. Am trimis o adresa familiei respective sa fie acasa in data de... pentru ca au de primit ajutoare. Nu ma asteptam sa nu fie prezente", a povestit primarul.





Astfel cutiile pline cu gunoi au fost incarcate si duse familiei respective. Familia a iesit toata la poarta si "fericita de aceasta surpriza si-a carat satisfacuta toate cutiile in casa".





Costea spune ca familia a inteles poate ceva, pentru ca de fiecare data cand ajung la primarie, membrii acesteia lasa capul in pamant si nu comenteaza.





"Da, sper ca aceasta lectie dura i-a lecuit de asemenea gesturi si nu doar pe ei. Cand e vorba de curatenie, nu glumesc, vreau ca Lungestiul sa arate impecabil", a mai adaugat Costea.