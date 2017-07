Elevii din clasa a 5-a vor avea manual si la sport, anunta ministrul Educatiei

"Da, elevii din clasa a 5-a vor avea manual si la disciplina educatie fizica. (...) In 7 august finalizam licitatia pentru manualele la care s-au depus contestatii. Trist este faptul ca editurile nu au depus oferte pentru toate disciplinele. Caut solutii si pentru aceste situatii", a scris Liviu Pop pe Facebook Ministrul a postat si un link unde poate fi consultat unul dintre manualele aprobate, noteaza Agerpres.Manualul de Educatie fizica si sport ii are autori pe: Laurentiu Oprea, Vera Ana Pislaru, Marilena Geanina Calistru, Dorin Stoican si Vicol Eduard Nicusor Suta.Primul capitol din manual este cel privind "Organizarea activitatilor motrice" si cuprinde urmatoarele lectii: "Formatii de adunare in linie pe un rand si pe doua randuri", "Pozitia fundamentala stand si derivatele acesteia", "Alinieri in linie si in coloana", "Intoarceri de pe loc", "Formarea coloanei de gimnastica", "Pornire si oprire din mers", "Treceri dintr-o formatie in alta".Capitolul doi din manual se intituleaza "Dezvoltare fizica armonioasa", iar cel de-al treilea, "Capacitate motrica".La capitolul patru, elevii vor invata despre disciplinele sportive si la capitolul cinci, despre igiena si protectie individuala."Comportamente si atitudini" este titlul capitolului sase.Sursa foto: edituradp.ro