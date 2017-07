Marian Burcea (CNAS), despre cazul Magdei Vasiliu: Se va rezolva; copilul va fi trecut cu un handicap temporar

"Inteleg necazul ei numai ca, potrivit legii, copilul peste sapte ani trebuie sa aiba un handicap pentru ca mama sa aiba concediu. Deci aceasta este asa-zisa cale de rezolvare. Intr-adevar, copilul are un handicap prin aceasta boala cumplita. Noi am facut sedinta cu staff-ul sa ne miscam pentru ca, in ciuda problemelor de birocratie, sunt niste legi, iar oamenii respecta legile chiar daca boala este foarte grava si avem toata intelegerea si compasiunea. Deci, noi vrem sa o ajutam pe doamna. Eu nu am avut informatii directe de la familie, de la dansa, doar ce s-a scris prin ziare. (...) Eu zic sa-i cream acest - imi cer scuze, nici mie nu-mi place cuvantul - handicap, ca este un handicap, deocamdata temporar si, ulterior, o sa vorbim la Ministerul Muncii, dar foarte repede, avand un handicap temporar, sa zicem asa, mama poate beneficia de concediu medical. Si pana acum putea beneficia, nici nu trebuia sa vina, doar sa trimita actele de acolo traduse oficial printr-un notariat si medicul ii dadea concediu. Situatia se va rezolva precis, dar eu vreau foarte repede", a spus Marian Burcea."E in public un caz, care in fapt nu face altceva decat sa atraga atentia asupra birocratiei care a ajuns la cote extreme (...) si in cadrul Ministerului Sanatatii (...) si mai ales ca cei care se lovesc de aceasta birocratie sunt oameni bolnavi. 400.000 de hartii care trebuie plimbate de la medicul de familie la medicul specialist. (...) Nu se poate ca cineva care este la tratament in strainatate sa fie nevoit sa vina in tara ca sa demonstreze dincolo ca e bolnav", i-a transmis Tudose lui Bodog la inceputul sedintei de Guvern."A venit momentul in care am solicitat un concediu medical pentru ca nu am altfel cum sa imi insotesc copilul la analize, nu ma pot interna cu el din trei in trei saptamani. (...) Medicul meu de familie, caruia nu i-am cerut niciodata nici macar o adeverinta, a ridicat din umeri - legea noastra zice ca trebuie sa vin personal la cabinet. Deci, nu ma poate ajuta... Aflu apoi ca e nevoie de un aviz al directiei sanitare din Bucuresti, unde ar trebui sa ma prezint tot personal... (...) Exista un teanc de hartii de la spitalul din Roma care atesta diagnosticul cumplit, toate parafate de somitati in oncologie pediatrica. Statul roman, conform unor legi de rahat, vrea aviz de la un oncolog din Romania!!! Adica, un aviz formal, fara valoare medicala, pentru ca acel oncolog evident nu va vedea copilul... N-are cum! Pentru ca nu sunt cretina sa-l port prin aeroporturi, avion si cabinete medicale cand starea lui e una la limita!", a spus Magda Vasiliu.