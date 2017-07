Ionut Negoita, executat silit de banca pentru o datorie de peste un milion de euro

Judecatoria Sectorului 3 a admis o solicitare a Bancii Transilvania privind executarea silita a patronului de la Dinamo, decizia fiind definitiva."Admite cererea. Incuviinteaza executarea silita a titlului executoriu reprezentat de actul aditional la contractul de garantie reala imobiliara autentificat sub nr. 113/16.10.2007 de NP Ioana Olaru, autentificat sub nr. 312/12.08.2008 de NP Ioana Olaru, pentru recuperarea sumei de 1.018.969 euro+4.124 lei, la care se adauga accesorii si cheltuieli de executare silita. Autorizeaza creditorul sa treaca la executarea silita a obligatiei cuprinse in titlul executoriu, prin urmarirea silita imobiliara a imobilului-teren si constructie-compus din teren in suprafata de 243,76 mp si locuinta-vila edificata pe acesta, cu regim de inaltime P+1E+M si o suprafata construita de 129,97 mp; cota indiviza de 1/30 din terenul in suprafata totala de 2.006,68 mp, liber de constructii, destinatia de spatiu verde; cota indiviza de 1/310 din terenul in suprafata totala de 13.676,53 mp, avand destinatia de drum de acces, pana la realizarea dreptului, inclusiv a cheltuielilor de executare. Fara cale de atac", se arata in decizia instantei.