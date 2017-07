Dosarul "Diplome de licenta fara studii": Patru profesori - retinuti; alti patru - sub control judiciar

Potrivit unui comunicat al Parchetului General, 36 de persoane, angajati si studenti de la Universitatile "Aurel Vlaicu" si "Vasile Goldis" din Arad, precum si absolventi ai acelorasi universitati, sunt cercetate penal in acest caz. Fata de 16 dintre acestea au fost dispuse masuri preventive.Astfel, au fost retinute sase persoane, dintre care patru sunt cadre didactice: Lucian Paiusan acuzat de luare de mita in forma continuata (17 acte materiale); Viorica Daniela Vincze-Iancsi, acuzata de luare de mita in forma continuata si trafic de influenta; Olga Domnica Moldovan, acuzata de luare de mita; Irina Monica Orasan-Alic, acuzata de complicitate la luare de mita, fals informatic si folosire, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii, trafic de influenta.De asemenea au fost retinuti doi informaticieni: Viorel Eduard Orasan-Alic si Bogdan Alexandru Torcea, acuzati de luare de mita, fals informatic, folosire, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii.Cei sase inculpati vor fi prezentati joi la Tribunalul Bucuresti cu propunerea de arestare preventiva pentru 30 de zile.Totodata, Parchetul a pus noua persoane sub control judiciar pe o perioada de 90 de zile: Emil Nicolae Urtila (cadru didactic), Allbertino Radu Jipa (cadru didactic), Laura Corina Nicolescu (cadru didactic), Ramona Gligor (cadru didactic), Taha Abed-El-Kader (intermediar), Dahamshi Ahmed (intermediar), Rinaldi Matteo si Procopio Marco Antonio (studenti), Heib Khattab (student).Procurorii sustin ca, pe parcursul anilor universitari 2015 - 2016 si 2016 - 2017, in schimbul unor sume de bani de pana la 400 de euro, cadre didactice din cadrul celor doua universitati nu si-au indeplinit in mod corespunzator atributiile de serviciu, respectiv nu au procedat la examinarea corespunzatoare a studentilor cu ocazia desfasurarii examenelor de an la materiile la care sunt titulari sau chiar la sustinerea examenului de licenta, la probele practice, permitandu-le studentilor sustinerea lor in mod formal, cu incalcarea cadrului legal.Concret, studentii primeau de la informaticieni, prin SMS, raspunsurile la testele grila de la examenele de an derulate online.De asemenea, prin interventia informaticienilor in softurile universitatilor, raspunsurile date de studenti la testele grila erau modificate in sistem astfel incat in final sa obtina note cu care sa poata promova examenele. In unele situatii s-a operat direct modificarea notelor in scopul promovarii la disciplinele respective. In ceea ce priveste lucrarile de licenta, in schimbul unor sume de 500 - 600 de euro, acestea erau achizitionate de studenti direct de la profesori, in format electronic, continand inclusiv prezentari in format power point.Anchetatorii spun ca unii dintre studentii straini de la cele doua universitati au urmat cursuri in limba romana si au promovat ulterior toate examenele in limba romana, necunoscand aceasta limba. Dintre studentii care cunosc limba romana, unii au devenit intermediari pentru ceilalti, ca si unii absolventi ai universitatilor respective.Peste 100 de perchezitii domiciliare au avut loc miercuri dimineata la cadre didactice si studenti din cadrul celor doua universitati, fiind ridicate sume de bani ce insumeaza 350.000 de euro, precum si inscrisuri si sisteme informatice.