Ministerul Educatiei: Absolventii care au finalizat licenta si masterul nu pot primi burse peste vara

Ministerul Educatiei Nationale subliniaza ca, in conformitate cu prevederile art. 142 alin. (7) din Legea educatiei nationale 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, "persoana admisa la un program de studii universitare de licenta, master sau doctorat are calitatea de student, respectiv student-doctorand, pe intreaga perioada a prezentei sale in cadrul programului respectiv, de la inmatriculare si pana la sustinerea examenului de finalizare a studiilor sau exmatriculare, mai putin pe perioadele de intrerupere a studiilor".De asemenea, MEN subliniaza ca pot beneficia de bursa, indiferent de tipul acesteia, numai persoanele care au calitatea de student, cu respectarea prevederilor prezentului ordin si a prevederilor regulamentului propriu al institutiei de invatamant superior, conform art. 3 din OMEN nr. 3392/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede ca 'bursele, indiferent de categorie, se acorda pe toata durata anului universitar (12 luni), (pentru persoanele care au calitatea de student), iar studentilor inmatriculati in ultimul an de studiu al ciclurilor de studii de licenta sau de master care beneficiaza de orice tip de bursa in ultimul semestru de studii al respectivului ciclu li se va/ vor acorda acelasi tip de bursa/ burse pana la sustinerea examenului de finalizare a studiilor'.Programele de finalizare a studiilor de licenta si master sunt stabilite prin regulamentele interne ale institutiilor de invatamant superior si cuprinse in actele aditionale la contractele de studii ale studentilor, astfel incat data de sustinere a examenului de finalizare a studiilor este cunoscuta pentru fiecare program de studiu, se mai arata in raspunsul MEN."Legiuitorul a statuat ca, dupa data stabilita in regulamentele interne de sustinere a examenelor de finalizare a studiilor, sa nu se mai acorde burse, absolventii nemaiavand statutul de student. Daca institutia de invatamant a stabilit inca o sesiune de examen de finalizare a studiilor in cursul aceluiasi an universitar, aceasta inseamna depasirea perioadei legale de studii si implicit, dupa data de finalizare a primului examen, institutia de invatamant superior nu poate acorda burse celor care nu au sustinut examenul in prima sesiune legala de finalizare. In concluzie, acordarea burselor pentru absolventii care au finalizat studiile universitare de licenta si master pe perioada vacantelor de vara reprezinta o incalcare a prevederilor legale deoarece acestia nu mai au statutul de student, foarte multi dintre absolventi fiind deja integrati pe piata fortei de munca", a informat Ministerul Educatiei Nationale.