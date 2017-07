Deficitul de personal de pe ambulante este de 40% - sindicat

Potrivit lui Chis, in serviciile de Ambulanta din Romania lucreaza 10.362 de persoane, dintre care 596 de medici.Dintre acestia, 507 medici au atestat de medicia de urgenta, 89 sunt medici de medicina generala, iar 95 sunt medici rezidenti cu post in serviciile de ambulanta. De asemenea, sunt angajati 3.617 asistenti medicali , 4.325 de ambulantieri in anul 2016, in scadere fata de 2015, cand erau 4.525, 518 operatori registratori de urgenta si 1.211 de angajati personal administrativ."Deficitul de personal, conform actelor normative in vigoare, este de 40 la suta. Zilnic avem in teren 750 de echipaje", a mai spus Chis.El a precizat ca 30 la suta din autosanitarele au norma de casare."Parcul de ambulante contine 2.090 ambulante, intre care cu vechime intre 3 si 5 ani sunt 16%, intre 5-7 ani - 10%, intre 7-10 ani - 65%, peste 10 ani - 9%. Activitatea se desfasoara cu un procent de 50% din numarul optim de ambulante necesar. Un procent de 30% din numarul de ambulante au norma de casare sau de declasificare, ambulante care in conformitate cu legislatia in vigoare nu pot fi folosite in asistenta medicala de urgenta", a mai spus Gheorghe Chis.