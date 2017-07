Guvern: Persoanele cu handicap grav sau accentuat vor putea fi ingrijte și la domiciliul unui asistent personal profesionist

Potrivit hotararii, asistentul personal profesionist este persoana fizica atestata care asigura, prin activitatea pe care o desfasoara la domiciliul sau, ingrijirea si protectia adultului cu handicap grav sau accentuat, se arata intr-un comunicat al Guvernului.De asemenea, actul normativ reglementeaza modalitatea prin care o persoana adulta cu handicap grav sau accentuat poate beneficia de ingrijire la asistent personal profesionist: persoana respectiva sau reprezentantul legal al acestuia adreseaza o cerere in acest sens catre serviciul public de asistenta sociala din subordinea autoritatii administratiei publice locale in a carei raza are domiciliul/resedinta persoana cu handicap sau catre un furnizor public/privat de servicii sociale, acreditat in conditiile legii.Adultul cu handicap grav sau accentuat, beneficiar de servicii in centre rezidentiale pentru persoane cu handicap, adreseaza cererea catre conducerea institutiei respective.Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului poate acorda asistent personal profesionist pentru o persoana adulta cu handicap grav sau accentuat, si din oficiu.Asistentul maternal care are in plasament un copil cu handicap grav sau accentuat poate opta sa devina asistent personal profesionist pentru copilul devenit tanar.Hotararea stabileste si modalitatile de evaluare a indeplinirii conditiilor necesare pentru atestare. Astfel, vor fi avute in vedere elementele sociale si medicale ale capacitatii solicitantului, determinate prin interviuri luate acestuia, vizite la domiciliul sau, interviuri luate persoanelor cu care solicitantul locuieste si alte investigatii suplimentare considerate necesare. Din echipa care realizeaza evaluarea indeplinirii conditiilor necesare pentru atestare fac parte cel putin un asistent social si un psiholog.Activitatea asistentului personal profesionist se desfasoara in baza unui contract individual de munca incheiat pe perioada corespunzatoare valabilitatii atestatului si in conditii specifice privind munca la domiciliu.Contractul se incheie cu DGASPC sau cu furnizorii privati de servicii sociale.Monitorizarea si controlul activitatii asistentului vizeaza respectarea drepturilor si demnitatii persoanelor cu handicap, iar opinia adultului cu handicap grav sau accentuat va fi luata in considerare de catre angajator in procesul de evaluare a activitatii desfasurate de asistentul personal profesionist.Modelul atestatului de asistent personal profesionist, dar si standardele minime obligatorii pentru asigurarea ingrijirii si protectiei adultilor cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist se vor aproba prin ordin al ministrului muncii si justitiei sociale, in termen de la 30 de zile de la intrarea in vigoare a hotararii adoptate astazi.Totodata, tot prin ordin al ministrului muncii se aproba procedura de monitorizare si control a activitatii asistentului personal profesionist, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a hotararii.