Ministerul Apararii a anulat licitatia de dotare a Armatei cu blindate dotate cu motor eco inexistent/ Era ultimul contract in valoare de 80 de milioane de euro care i se pregatea lui Sebastian Ghita inainte de fuga in Serbia

"Procedura de atribuire prin licitatie restransa a fost anulata in baza art. 181 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 114/2011, intrucat oferte depuse de operatorii economici au fost neconforme, neindeplinind in totalitate cerintele tehnice precizate prin specificatia tehnica de achizitie", ni s-a transmis de la Sectia de Presa din cadrul Ministerul Apararii Nationale (MApN).In luna septembrie a anului trecut, Romtehnica - companie detinuta de Ministerul Apararii (MApN) si care se ocupa de dotarea Armatei Romane - a demarat o licitatie de peste 360 de milioane de lei pentru dotarea trupelor la standarde NATO cu blindate usoare. (Numarul anuntului de licitatie din SEAP: 169871 / 20.09.2016). In schimbul sumei prevazute in contract, Armata ar fi beneficiat de pana la 286 de astfel de autovehicole militare cu blindaj.ca, initial, contractul parea a fi pregatit pentru grupul Teamnet, infiintat de fostul deputat Sebastian Ghita. Asta pentru ca in cadrul licitatiei s-a cerut un cod CAEN, 3040, pe care societatea Teamnet Engineering il obtinuse cu doar doua saptamani inainte de solicitarea reprezentantilor Armatei. Acest cod CAEN permiterea realizarea de blindate militare in Romania, iar restul participantilor, mari companii din domeniu, aveau doar un cod CAEN general privind activitatile auto.Printre companiile care au depus oferte au fost producatori din din Israel, SUA, Italia, Spania, Polonia si nu numai: asocierea Pro Optica (lider) si Nurol Makina, Uroversa, Iveco Defence Vehicles SpA, Nimr Automotive LLC, Radacini Motors sustinuta de Oshkosh Defense LLC, Israel Aerospace Industries LTD, Plasan Sasa Ltd, Elbit Systems Land and C41 LTD, asocierea Carmor Integrated Vehicle Solutions LTD & Starc4Sys, asocierea AMZ-Kutno SA-Telsec SRL si asocierea Shladot Limited (lider) si Wawrzaszek ISS Sploka z Organiczona Odpowidzialnoscia Sploka Komandytowa. Dupa mai mult etape eliminatorii, inainte de anularea licitatiei, ofertele ramase in joc erau cele de la Elbit (Israel) si Uroversa (Spania).Apoi, odata cu parcurgerea de catre ofertanti a conditiilor tehnice ale blindatelor s-a descoperit ca MApN, prin Romtehnica, cerea un motor eco inexistent, atestat cu minim Euro 5, dar care sa functioneze cu motorina si cu kerosen.Reprezentantii Registrului Auto Roman (RAR) ne-au transmis ca o astfel de motorizare nu exista. "Nu avem informatii despre motoare omologate european din punct de vedere al poluarii chimice si care sa functioneze cu astfel de combustibili, dar teoretic este posibil", ne-a transmis Dana Stuparu, de la biroul de presa al RAR.In raspunsul trimis HotNews.ro, reprezentantii Ministerului Apararii sustin ca vor cauta motivele responsabile de anularea licitatiei. "Procedura de atribuire se va relua dupa epuizarea tuturor cailor de atac avute la dispozitie de operatorii economici impotriva actelor autoritatii contractante in speta. Conditiile de reluare, tehnice si financiare, vor fi stabilite ulterior, in urma analizarii de catre structurile abilitate ale MApN a cauzelor are au condus la anularea procedurii si stabilirea de catre acestea a etapelor de urmat", ne-au mai transmis reprezentantii Sectie de Presa a ministerului.In urma deciziei, Armata Romana va ramane sa mai foloseasca blindatele vechi in care viata soldatilor este in pericol daca autovehicolul trece peste o mina. Initial, blindate moderne ar fi urmat sa fie puse la dispozitia soldatilor inca de anul viitor."De la data semnarii efective a unui eventual contract si avand in vedere durata fabricarii unui astfel de produs, vehiculele vor putea intra in dotarea Armatei Romaniei dupa o perioada de aproximativ un an", ne-au mai precizat reprezentantii MApN.Presedintele Klaus Iohannis a avut ieri o intalnire cu ministrul MApN, Adrian Tutuianu, pe tema Planului de inzestrare a Armatei intre 2017-2026, document in care era inclus si achizitia blindatelor. Acest plan va fi va fi prezentat in cadrul viitoarei sedinte a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT).La sedinta trecuta de CSAT, proiectul privind planul de inzestrare a Armatei a fost retras pentru ca nu prevederea alocarea a 2% din PIB.Planul de inzestrare a Armatei Romaniei 2017 ¬ 2026 stabileste sistemele si echipamentele planificate a fi achizitionate prin Programul anual al achizitiilor publice ale Ministerului Apararii Nationale privind inzestrarea cu armament, tehnica de lupta si materiale cu destinatie militara.