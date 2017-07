Ministrul pentru Afaceri Europene, dupa ce premierul s-a aratat nemultumit ca ministerele nu au nominalizat persoanele care se vor ocupa de presedintia Romaniei la Consiliul UE: Rugamintea noastra este sa aiba grija si la calitatea nominalizarilor

Premierul Mihai Tudose s-a aratat nemultumit joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca sunt ministere care nu au transmis listele cu persoanele care se vor ocupa de pregatirea Romaniei pentru presedintia Consiliului European. "A fost un termen pentru saptamana aceasta. Este ultimul termen", a spus Tudose. La randul sau, ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, a declarat ca "rugamintea noastra este sa aiba grija si la calitatea nominalizarilor si la faptul ca acei oameni trebuie sa fie oameni din sistemul public, care vor ramane acolo si vor fi pregatiti in aceasta directie"."Am solicitat ieri la comitetul interministerial privind presedintia Romaniei la Consilul European cu actualizare si completare a listei cu persoanele desemnate sa faca parte din grupurile de lucru. Au fost ministere care au transmis lista completa, ministere care au trimis lista partiala si ministere care nu au transmis nimic", a mai afirmat Mihai Tudose.Intrebat de premier daca au mai fost trimise liste, ministrul delegat pentru afaceri europene a spus ca "s-au mai produs imbunatatiri de ieri pana astazi. Au venit foarte multe noi nominalizare. Fiecare ministru are pe masa sa evidenta nominalizarilor pe care le-au facut". Victor Negrescu a mai afirmat ca pe 22 august va avea loc o intalnire cu "reprezentantii nostri la Bruxelles, pentru a face in asa fel incat mesajele noastre sa fie bine transmise in raport cu partenerii nostri europeni".