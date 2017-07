VIDEO "Cartita" Sfanta Filofteia a iesit la suprafata. Directorul Metrorex: Pe magistrala din Drumul Taberei se va circula in trimestrul II din 2018 / 

"Marcam o etapa importanta a acestui proiect, terminarea excavatiilor, scoaterea scutului, terminarea ultimului tunel. (...) Stadiul la care ne aflam acum de realizare este de 91-92% in ceea ce priveste lucrarile de structura si circa 45-46% la lucrarile de finisaje. Pana la finele anului ne-am propus ca lucrarile de structura sa le finalizam, iar finisajele in primul semestru al anului urmator. Asa cum v-am mai spus, ne-am propus ca acest proiect sa fie finalizat la sfarsitul semestrului I - inceputul semestrului II al anului viitor. Probabil ca, in partea a doua a semestrului II, vom circula pe aceasta magistrala", a declarat directorul general Metrorex, Marin Aldea.Potrivit acestuia, echipamentul de sapat tuneluri Sfanta Filofteia a sapat 49.000 de metri cubi si aproximativ 4,4 kilometri, in timp ce Sfanta Varvara a sapat, pe celalalt fir, in jur de 138.000 de metri cubi si peste 4 kilometri.Directorul Metrorex a spus ca pe aceasta linie vor circula metrouri din flota existenta, insa se lucreaza la caietul de sarcini pentru achizitia a 13 trenuri, procedurile urmand sa dureze in jur de doi ani.Aldea a precizat ca sistemul se semnalizare si siguranta a traficului se afla in procedura de achizitie. Lucrarile la Magistrala 5 au inceput in 2011, primul termen de finalizare a lucrarilor fiind 2014.Termenul a fost amanat de mai multe ori, in luna noiembrie 2016 autoritatile sustinand ca lucrarile vor fi terminate la finalul anului 2017.Proiectul Magistrala 5 de metrou - Sectiunea Raul Doamnei - Eroilor (PS Opera) inclusiv Valea Ialomitei va avea o lungime totala de aproape sapte kilometri, un numar de 10 statii si un depou.Valoarea totala a proiectului este de circa 3,12 miliarde lei cu TVA. Constructorul sectiunii Raul Doamnei - Eroilor din Magistrala 5 este Asocierea Astaldi (Italia) - FCC Construccion (Spania) - Delta ACM (Romania) - AB Construct (Romania).