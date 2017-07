Un cioban din Vrancea a fost atacat de un urs si a ajuns in stare grava la spital. Este al treilea astfel de caz din iulie

petrecandu-se la o stana aflata la peste 2.000 de metri altitudine, in Muntii Retezat.

Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea, Florin Olaru, proprietarul stanei la care este angajat ciobanul a sunat la 112 si a anuntat incidentul.Ciobanul a fost atacat de un urs in localitatea Vidra, iar la fata locului s-au deplasat angajati ai ISU Vrancea, dar si un echipaj SMURD.Ciobanul a fost transportat la spital in stare grava, el avand numeroase rani la maini si torace.Acesta este cel putin al treilea caz din luna iulie in care ciobani sunt raniti de ursi. Un cioban in varsta de 17 ani din judetul Hunedoara a fost transportat de urgenta, pe 15 iulie, la Targu Mures, cu un elicopter SMURD, dupa ce a fost atacat si ranit de un urs, incidentulDe asemenea, pe 8 iulie, doi ciobani au ajuns cu multiple leziuni muscate la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean din Miercurea Ciuc, dupa ce au fost atacati de un urs in timp ce se aflau cu oile la pascut.