Ministrul Educatiei, Liviu Pop, corectat de moderatoarea Antena 3, dupa un dezacord flagrant: Este o palma pe care cativa inconstienti din acest sistem o da ...

"Nu putem sa fim din punct de vedere al Ministerului Educatiei Nationale nepasatori la ceea ce se intampla in sistemul de invatamant universitar, este o palma pe care cativa inconstienti din acest sistem o da ..." a spus ministrul Educatiei, moment in care din studio se aude ziarista Antenei 3:"O dau!"Liviu Pop a continuat insa imperturbabil:"... in momentul de fata invatamantului universitar din Romania pentru ca noi nedin Romania iar cativa colegi... fosti colegi inconstienti arunca o pata neagra pe invatamantul universitar din Romania".Liviu Pop a mai fost protagonistul unui episod similar in 2016, cand si-a anuntat fanii de pe Facebook ca s-a operat la "genunche". (Detalii aici Inregistrarea audio poate fi ascultata aici , incepand cu minutul 4.Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a fost studentul Universitatii "Vasile Goldis" din Arad , una dintre institutiile de invatamant superior vizate de perchezitiile procurorilor.Subiectul a aparut initial pe curentul.ro