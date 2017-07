Inca un atac dur al lui Tudose la adresa lui Bodog din cauza situatiei vaccinarii: Faptul ca ati identificat cinci vinovati nu este nici macar un inceput / Premierul a criticat si birocratia din Ministerul Sanatatii: E de psihiatrie

Faptul ca ati identificat cinci vinovati nu este nici macar un inceput, a acuzat Tudose, adaugand ca “nu trebuia sa moara oameni” ca sa se ia masuri. Bodog a propus schimbarea din functie a a cinci directori executivi si a directorilor executivi adjuncti de sanatate publica din judetele Caras Severin, Hunedoara, Neamt, Prahova si Ilfov, in care rata de vaccinare este sub 50%.Premierul a atras atentia si asupra birocratiei care afecteaza Ministerul Sanatatii, “cu 400.000 de hartii care trebuie plimbate”, in conditiile in care prezentatoarea TV Magda Vasiliu a scris pe pagina ei de Facebook ca, in conditiile in care italienii ii fac copilului ei bolnav de cancer analize din trei in trei zile, in Romania i se cer acte peste acte.Tudose a continua si mai dur, afirmand ca se intampla acum in MS ar putea sa faca obiectul altor structuri ale ministerului, precum psihiatria.“Va rog frumos cat de curand in doua saptamnai sa prezinte un proiect de lege petnru reducerea birocratiei”, a spus premierul.Bodog a admis ca este adevarat ca exista probleme cu birocratie, moment in care Tudose i-a replicat scurt: “Stiu ca este adevarat.Bodog a continuat spunand ca a luat legatura cu Magda Vasiliu si ca “situatia este rezolvata”, ceea ce i-a adus inca o replica din partea lui Tudose: “Hai sa nu mai rezolvam cazuri punctuale, sa rezolvam sistemul”.