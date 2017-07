FOTOGALERIE Cum va arata viitorul card de identitate si ce informatii va contine. Noul card va fi de dimensiunea permisului de conducere

"Dimensiunile cartii de identitate electronice sunt conform standardului ICAO 9303, ID1, similar permisului de conducere sau cardului bancar", precizeaza MAI in raspunsul trimis HotNews.ro."Costurile cartii de identitate vor fi stabilite de catre Imprimeria Nationala, cu avizul Directiei de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice.Ca si in cazul actelor emise in prezent, cetatenii vor achita contravaloarea actului pe care il solicita. Conform proiectului de lege sunt prevazute o serie de gratuitati pentru eliberarea actului de identitate pentru copii orfani sau abandonati, batrani aflati in unitati de protectie sociala, persoane cu handicap, victimele unor calamitati etc.In acest moment, in conditiile in care actele normative - Legea aflata acum in dezbatere si Hotararea de Guvern care va stabili forma si continutul noilor acte de identitate - nu sunt finalizate, nu putem sa transmitem o informatie certa privind costul unei cartii de identitate.In statele europene care elibereaza carti electronice de identitate (17 din 25 care elibereaza de acte de identitate) costul mediu al unui astfel de document este situat intre 15 si 20 de euro".Cardul din prezent fata de cel propusMinisterul spune ca este nevoie de noi acte de identitate fiindca actualele acte sunt emise cu o tehnologie veche de peste 20 de ani. In plus, este nevoie sa ne aliniem la cerintele UE legate de securizarea documentelor in contextul combaterii terorismului si al migratiei ilegale.In plus, cei care aleg versiunea electronica se vor putea autentifica la diverse sisteme informatice administrative.MAI precizeaza ca nu va exista obligatie de preschimbare fiindca noile documente de identitate vor fi introduse pe masura expirarii valabilitatii celor aflate acum in circulatie.Proiectul de lege acorda posibilitatea eliberarii unei carti de identitate simple sau a cartii electronice de identitate inainte de implinirea varstei de 14 ani, la solicitarea unuia dintre parinti. Astfel, vor putea fi eliberate carti de identitate cu valabilitate de doi ani pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 0 si 14 ani, cu valabilitate de patru ani pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 14 si 18 ani si cu valabilitate de 10 ani, dupa implinirea varstei de 18 ani.In cazul in care o persoana refuza eliberarea unei carti de identitate electronice din motive religioase sau de constiinta, aceasta poate opta pentru cartea de identitate simpla.Cartea electronica de identitate ar urma sa asigure si functionalitatea cardului de sanatate, ceea ce elimina necesitatea detinerii unui card de sanatate.Miercuri ministerul a organizat o dezbatere pe tema noilor carduri si de la ea nu au lipsit opiniile legate de apocalipsa si diavol, cum se arata intr-un reportaj News.ro