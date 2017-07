Cod galben de ploi si furtuni pentru sase judete din sud-estul tarii

In sud-estul teritoriului, instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata si se va manifesta prin averse ce vor avea si caracter torential, frecvente descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului ce vor lua si aspect de vijelie si grindina.In intervale scurte de timp sau prin cumulare se vor inregistra cantitati de apa ce vor depasi 20...25 l/mp si pe arii restranse 50...60 l/mp.Vor fi perioade de timp, in care astfel de fenomene se vor semnala local si in restul Moldovei si al Munteniei, inclusiv in zona municipiului Bucuresti, precum si in zona Carpatilor Orientali si Meridionali, mai noteaza meteorologii.