Presedintele grupului educational Lumina: 140 de elevi s-au retras din cauza presiunii autoritatilor turce / Ambasada Turciei a cerut autoritatilor romanesti datele elevilor din scolile Lumina

Gursoy a declarat ca 140 de elevi s-au retras anul trecut de la scolile Lumina, dupa ce au fost supusi la presiuni din partea autoritatilor turce. El a sustinut ca elevii sau parintii acestora au mentionat acest motiv in formularele completate la retragere.Intr-o declaratie oferita in urma interviului acordat de ambasadorul turc la Bucuresti pentru News.ro, Gursoy afirma ca parintii elevilor sai care au legaturi cu Turcia au fost amenintati."Daca nu (retrageti copiii de la scolile Lumina - n.r.) va anulam pasapoartele, averile dumneavoastra, tot ce aveti in Turcia, nu veti mai avea posibilitatea sa aveti acces la ele, iar daca veti intra in Turcia va vom baga in puscarie", le-ar fi transmis reprezentantii ambasadei parintilor elevilor, potrivit lui Gursoy.Mai mult decat atat, presedintele organizatiei sustine ca Ambasada turca a cerut inspectoratelor scolare si Primariei Sectorului 3 Bucuresti liste cu datele elevilor din scolile organizatiei, inclusiv CNP-ul acestora, ceea ce este ilegal.Autoritatile romane nu au furnizat datele, a precizat Gursoy."In ultimii trei-patru ani, in special dupa anul 2013, am inceput sa simtim presiunea Guvernului turc actual, prin ambasadorul Turciei in Romania", a spus Gursoy, subliniind ca, anterior, scolile erau foarte apreciate de reprezentantii Ankarei la Bucuresti.Nu li se prelungesc pasapoartele, copiilor nou-nascuti (ai angajatilor scolilor - n.r.) nu li se dau pasapoarte", a explicat Gursoy.Potrivit presedintelui Lumina Institutii de Invatamant, angajatii turci au in continuare permise de sedere in Romania, insa nu pot iesi din tara.Autoritatile de la Ankara acuza scolile Lumina de legaturi cu o organizatie terorista care ar fi condusa clericului de opozitie Fethullah Gulen, despre care autoritatile turce afirma ca s-a aflat in spatele tentativei de puci de anul trecut."Eu sunt o persoana care da importanta ideilor lui Fethullah Gulen, dar scolile pe care le avem noi in Romania nu sunt scolile lui Fethullah Gulen, nu este nici finantatorul nostru, nu este nici in Consiliul nostru de Administratie, nu este presedinte, nu lucreaza cu noi, nu avem nicio legatura", a insistat Gursoy, atragand atentia ca numai regimul de la Ankara afirma ca Gulen s-a aflat in spatele loviturii de stat.In aceste conditii, Lumina Institutii de Invatamant afirma ca a vrut sa dea in judecata la Ankara Ambasada Turciei, ceea ce nu a fost, insa, posibil, pentru ca nu poate sa isi angajeze reprezentant legal in Turcia.Gursoy a oferit ca exemplu chiar cazul sau: socrul sau a murit, iar el sau sotia sa nu pot merge in Turcia pentru a face formalitatile necesare dupa decesul unui parinte, pentru ca nu mai au pasapoartele valabile."Sotia unui coleg al nostru care a plecat in Turcia inainte de puci, a nascut, iar (colegul - n.r.) nu si-a vazut copilul de un an. Poate comenzile vin de la Ankara, ceea ce este important este ca nu ni se rezolva problemele si ramanem cu problemele nerezolvate", a insistat presedintele Lumina Institutii de Invatamant.Presedintele Lumina Institutii de Invatamant a subliniat ca, in total, aproximativ 370 de persoane - aproximativ 70 de angajati turci ai scolilor, sotiile sau sotii lor, precum si copiii lor - se afla in situatii similare si ca este vorba de o incalcare a drepturilor omului."Turcia a infiintat o fundatie care se numeste Maarif (Invatamant in limba turca - n.r.) (...). Vor ca aceste scoli care sunt deschise in toata lumea (similare celor ale Lumina Institutii de Invatamant - n.r.) sa intre sub egida acestei fundatii, Maarif (...), a declarat el.Intrebat de ce, din punctul sau de vedere, Guvernul turc a decis sa atace scolile Lumina, Gursoy a raspuns ca Ankara a vrut sa treaca scolile sub controlul sau, prin fundatia Maarif.In plus, regimul turc a vrut ca Lumina Institutii de Invatamant sa faca declaratii impotriva lui Fethullah Gulen, ceea ce nu s-a intamplat. El a precizat ca nu i s-a cerut direct acest lucru, ci indirect, prin oameni de afaceri.