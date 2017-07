Comisia parlamentara de ancheta privind prezidentialele din 2009 se reuneste joi in sedinta

Membrii Comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009 se vor reuni joi in sedinta pentru a discuta despre solicitarea adresata procurorului general Augustin Lazar, despre intrebarile care vor fi formulate sefului DNA, Laura Codruta Kovesi, precum si despre impactul ultimelor decizii ale CCR, scrie Agerpres.

Pe ordinea de zi a sedintei figureaza solicitarea comisiei catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, raspunsul primit si revenirea la aceasta cerere de a-i fi pus la dispozitie dosarul 213/P/2017 clasat.

De asemenea, membrii comisiei vor continua dezbaterile cu privire la formularea de intrebari sefei DNA, avand in vedere ca aceasta a refuzat sa vina in Parlament.

Parlamentarii din comisie vor discuta si despre impactul deciziilor Curtii Constitutionale nr. 411, 428, 430 din 2017 asupra propriei activitati.

Totodata, vor fi discutii in privinta informatiilor rezultate in urma audierilor si a documentelor transmise de catre autoritatile implicate in organizarea alegerilor din 2009 in vederea elaborarii concluziilor raportului Comisiei de ancheta.

Termenul de finalizare a raportului este 8 septembrie.

Comisia parlamentara de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009 trimite o noua scrisoare procurorului general Augustin Lazar in care revine cu cererea de a pune la dispozitia acestui for copia dosarului referitor la acest scrutin.

'Este practic o somatie catre procurorul-sef, procurorul general, prin care demontam toate argumentele facute in scrisoarea trimisa catre noi prin care refuza sa ne furnizeze o copie a dosarului, argumentand, in drept, prin Constitutie si legile in vigoare si concluzionand ca isi exercita practic dreptul in mod abuziv, neexistand nicio lege care sa-l impiedice sa faca lucrul acesta', a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, deputatul PSD Oana Florea, presedintele comisiei.

Parchetul General a respins, in 14 iulie, solicitarea initiala a Comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile din 2009 de punere la dispozitie in copie a dosarului deschis in urma afirmatiilor lui Dan Andronic si care viza scrutinul.

De asemenea, membrii Comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009 au decis in 10 iulie sa-i sesizeze ministrului Justitiei faptul ca procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, refuza sa se prezinte la audieri si sa-i trimita acesteia mai multe intrebari.