Vaslui: 46 de pensionari, executati silit de Casa de Asigurari de Sanatate, pentru ca au luat ilegal medicamente compensate cu 90%

Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate (CJAS) Vaslui a pus popriri pe pensiile a 46 de persoane din judet carora le-au fost decontate medicamente compensate cu 90%, desi nu aveau acest drept.Executarea silita pentru cei 17.000 de lei ce trebuie recuperati de CJAS se face in urma unui control incrucisat realizat de Curtea de Conturi, care a constatat ca varstnicii in cauza au obtinut venituri si din alte surse, cum ar fi dobanzi la banci sau arenda."Pensionarii au dat declaratii la medicul de familie ca nu au alte venituri astfel incat puteau beneficia de medicamente compensate cu 90% de pe sublista B. Din cauza ca legea spunea ca beneficiarii trebuie sa aiba venituri doar din pensii de pana la 700 de lei, iar orice venit, chiar si un leu, anuleaza dreptul de a beneficia de medicamente compensate, CJAS Vaslui este nevoita sa recupereze acea diferenta de 40% de care au beneficiat pensionarii la cumpararea medicamentelor", a declarat, miercuri, pentru News.ro directorul CJAS Vaslui, Mihaela Chitariu.Printr-un act normativ intrat in vigoare din aceasta luna, pragul pentru pensionarii care vor retete compensate cu 90% a crescut de la 700 de lei la 900 de lei. De asemenea, a fost eliminata si conditia de a nu a avea venituri din alte surse decat pensia.