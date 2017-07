Raport MS: 224.202 copii cu varste intre 9 luni si 9 ani, nevaccinati

La categoria de varsta 1-9 ani, nu sunt vaccinati 194.496 de copii. Cei mai multi dintre ei, 155.727, sunt inscrisi la un medic de familie, in timp ce 37.769 nu au medic de familie.Conform documentului elaborat de Ministerul Sanatatii, de la debutul epidemiei de rujeola, in februarie 2016, numarul total de cazuri confirmate pana la data de 21 iulie 2017 este de 8.246, inregistrandu-se 32 de decese. Epidemia a izbucnit la populatii de etnie roma din judetele Cluj si din Bistrita, "cu genotip izolat in Italia" sau din alte tari din vestul Europei.Raportul mai consemneaza ca au fost identificate 2.277 de localitati cu risc de imbolnavire a populatiei de rujeola, acestea fiind localitati fara medic de familie, cu acoperire vaccinala sub 95% si cu populatie de etnie roma.