Codul de conduita al ministrilor, subiect de discutie la Bruxelles intre Tudorel Toader si Frans Timmermans

"In cadrul intrevederii au fost abordate evolutiile recente cu privire la MCV si perspectivele acestuia, pachetul de legi referitoare la justitie, precum si perspectiva mai larga a imbunatatirii si adaptarii legislatiei romanesti", se arata in comunicatul de presa furnizat de Ministerul Justitiei.Tudorel Toader a prezentat masurile obligatorii de indeplinit din cadrul MCV, dar si pe cele indeplinite de la ultima raportare spre Comisia Europeana: "elaborarea si adoptarea Codului de conduita pentru membrii guvernului, demararea unei proceduri transparente pentru selectia procurorilor in vederea efectuarii propunerii de numire in functia vacanta de procuror sef adjunct al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism si incheierea Protocolului pentru educatia juridica in scoli".De asemenea, acesta a mai spus ca reforma in justitie este facuta in concordanta cu deciziile CCR, dar si cu decizia pilot a CEDO, referitoare la conditiile de detentie, legislatia privind executarea pedepselor, Legea privind gratierea si evaluarea aplicarii si functionarii noilor coduri.Mai mult, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, s-a aratat multumit de progresele legate de reforma in justitie si lupta anticoruptie si a dat de inteles ca isi doreste ca aceste masuri sa fie de lunga durata. De asemenea, a apreciat si continuarea mandatului la Ministerul Justitiei al lui Tudorel Toader, dupa numirea Guvernului Tudose.