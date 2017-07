Ministrul Sanatatii propune schimbarea din functie a sefilor Direcțiilor de Sănătate Publică din 5 judete, unde rata de vaccinare este sub 50%

Propunerea de schimbare a reprezentantilor DSP a fost prezentata premierului Mihai Tudose.Obiectivul asumat de Romania privind acoperirea vaccinala impotriva rujeolei este de 95%, un nivel care asigura protectia deplina a populatiei impotriva situatiilor de epidemie."Dupa cum se poate constata din Raportul privind Programul National de Vaccinare, publicat astazi (miercuri) de Ministerul Sanatatii, un numar de 5 directii de sanatate publica nu au reusit sa isi indeplineasca misiunea legala. In cazurile semnalate, rata de vaccinare la nivel judetean este sub 50%, un nivel extrem de redus comparativ cu obiectivul asumat", se arata in comunicatul citat.