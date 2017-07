Generalul Marcel Opris pleaca de la conducerea STS. El a fost trecut in rezerva la cerere

: Surse din sistem au explicat pentru HotNews.ro ca pensionarea lui Opris este motivata de faptul ca anul viitor, cand implineste 60 de ani, ar fi fost obligat oricum sa se retraga prin efectul legii (nu mai poate fi general activ dupa aceasta varsta) si ca ar fi preferat sa iasa acum pentru a nu risca diminuarea pensiilor speciale cu care tot ameninta guvernul.--------------Marcel Opris era unul dintre cei mai longevivi sefi de servicii secrete din Romania, fiind numit in aceasta functie in 7 decembrie 2005.Potrivit CV-ului sau publicat pe site-ul STS, Marcel Opris s-a nascut in 19 august 1958 in localitatea Chiesd, judetul Salaj, este casatorit si are 2 copii.A absolvit Facultatea de Electronica si Electrotehnica Militara din cadrul Academiei Tehnice Militare (1977-1982) dupa care a terminat un curs postuniversitar de conducere pentru ofiteri ingineri, in 1993. In 2006 a absolvit Colegiul National de Aparare, Universitatea Nationala de Aparare.In perioada 2001 - 2005 a fost seful Directiei Tehnologia Informatiei din cadrul Serviciului de Telecomunicatii Speciale. Este angajat in STS din 1997. In perioada 1982 - 1997 a lucrat in Ministerul Apararii Nationale.