Premierul Mihai Tudose le-a cerut ministrilor sa prezinte joi lista cu persoanele care se vor ocupa de pregatirea pentru presedintia Consiliului UE

Deciziile au fost luate in cadrul celei de-a treia reuniuni a Consiliului National pentru pregatirea presedintiei Consiliului UE."Acest prim mandat al Romaniei la presedintia Consiliului UE reprezinta o oportunitate pe care nu ne putem permite sa o ratam, nici din punct de vedere politic, nici administrativ, nici din punct de vedere al imaginii tarii. Anul 2019 pare departe, dar nu este, asa incat trebuie sa ne mobilizam cat mai rapid si sa stabilim din timp toate detaliile de organizare, functionare, logistica, resurse umane si alocari financiare necesare pentru un mandat de succes", a declarat prim-ministrul Mihai Tudose.Tudose a cerut, totodata, ca fiecare minister sa faca o evaluare obiectiva, strict pe criterii tehnice si profesionale, a persoanelor pe care le vor desemna in aceste grupuri de lucru, dar si a persoanelor trimise la post in cadrul Reprezentantei Permanente a Romaniei pe langa Uniunea Europeana, astfel incat cei care vor reprezenta Romania la Bruxelles si vor avea atributii decizionale privind mandatul presedintiei Consiliului UE sa faca fata cu brio misiunii lor. "Este nevoie de o asumare prin ordin de ministru a componentei acestor grupuri de lucru si sa ne asiguram ca vom avea coerenta si stabilitate in aceasta privinta, din perioada de pregatire si pana la finalul mandatului Romaniei", a mai spus premierul.Alte subiecte abordate in cursul discutiilor de la Palatul Victoria s-au referit la organigrama si exercitarea Presedintiei romane a Consiliului UE, mecanismul de cooperare intre Parlament si Guvern in domeniul afacerilor europene, mecanismul de cooperare cu Parlamentul European si prima versiune a calendarului reuniunilor informale care vor fi organizate in Romania in perioada celor sase luni de mandat.