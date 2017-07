Institutul de Igiena: Noua produse alimentare din 29 au standarde duble de calitate in Romania si UE

Autoritatile romane au descoperit noua din 29 de produse alimentare care aveau standarde duble din punct de vedere calitativ in Romania si in cateva tari din UE, in urma analizelor comparative, a declarat miercuri directorul Institutului de Igiena si Sanatate Publica Veterinara (IISPV), Rodica Tanasuica, in cadrul unei conferinte de presa la care a participat si ministrul Agriculturii, Petre Daea, relateaza News.ro. Produsele la care s-au constatat diferente sunt parizer de porc, carnati pentru gratar, conserva de peste, pateu, bacon, sunca, conserva macrou, conserva hering si conserva macrou.





La aceste actiuni au participat reprezentanti ai Ministerului Agriculturii, de la Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) si de la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC). IIPSV este o institutie aflata in subordinea ANSVSA.





In total, au fost prelevate 29 de probe din tari europene si alte 29 de probe similare din magazinele romanesti, la preparate din carne, preparate din lapte, conserve de peste, ciocolata.





"Dintre acestea, noua produse au prezentat unele diferente din punctul de vedere al continutului de grasimi si proteine", a declarat Rodica Tanasuica.





Categoriile de produse care au fost receptionate la Institutul de Igiena din Bucuresti au fost: noua produse din categoria branzeturilor, doua produse din categoria unt, un produs din categoria smantana, sapte produse din categoria sunca, trei produse din categoria carnati, un produs din categoria crenvursti, trei produse din categoria peste, doua produse din categoria ficat si un produs din categoria ciocolata.





S-au constatat diferente la: parizer de porc, carnati pentru gratar, conserva de peste, pateu, bacon, sunca, conserva macrou, conserva hering si conserva macrou.





"Transmitem chiar in aceasta seara Comisiei Europene rezultatele noastre si vom solicita sa se accelereze procesele de reglementare, astfel incat sa putem avea instrumente sa putem analiza oricand si in orice tara produsele care au standarde duble", a declarat ministrul Agriculturii, Petre Daea, in cadrul aceleiasi conferinte de presa.





Acesta a subliniat ca nu vor fi dezvaluite numele producatorilor sau al comerciantilor implicati, iar produsele nu pot fi retrase de pe piata.





"Produsele nu prezinta pericol pentru sanatatea populatiei, nu avem niciun temei legal pentru a le elimina de pe piata. Nu vom da numele produselor sau comerciantilor", a punctat ministrul Agriculturii.





Mai multi angajati ai statului roman au recoltat in perioada 19-26 iunie 29 de probe din alimentele din Maastricht (Olanda), Aachen (Germania) si Bruxelles (Belgia) pentru a realiza un studiu comparativ in ceea ce priveste produsele alimentare susceptibile de dublu standard, a anuntat luna pe 10 iulie Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR).





Angajatii au prelevat produse alimentare din magazinele care au fost selectate in functie prezenta lor in cele trei tari si in Romania, precum si de produsele identice care se regasesc pe rafturile magazinelor din tarile vizate: Lidl - Germania si Olanda, Kaufland - Germania, Belgia - Delhaize (Mega Image - Romania).





Probele au fost inaintate spre analiza comparativa Institutului de Igiena si Sanatate Publica Veterinara Bucuresti, apartinand ANSVSA.





Deplasarea a avut loc dupa ce ministrul Agriculturii, Petre Daea, a trimis la inceputului lunii aprilie o scrisoare omologilor sai din Olanda, Germania si Belgia.





In Romania, MADR, ANSVSA si ANPC au realizat, intr-o prima etapa, analize de laborator pentru un numar de 175 de produse alimentare (produse din carne, produse din lapte, conserve de peste, miere albine, legume si fructe), avand ca termen de comparatie informatiile declarate pe eticheta de catre producatori sau distribuitori.





In urma verificarilor, autoritatile romane au descoperit doar un singur produs neconform - miere importata din Franta, care depasea cu 50% limita normala a unui coeficient enzimatic, fara a fi periculoasa pentru consum.