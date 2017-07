Preotul Pomohaci, cercetat de politie pentru racolare de minori in scopuri sexuale, nu a adus probe de nevinovatie / Cazul sau va fi judecat in Consistoriul Eparhial

'In cele 30 de zile pe care parintele (Pomohaci, n.r.) le-a avut la dispozitie pentru a prezenta probe sau dovezi care sa-l dezvinovateasca, a fost adusa doar o singura cerere prin care acesta solicita retragerea temporara din preotie, invocand motive de sanatate. Cererea a fost analizata astazi (miercuri, n.r.) in sedinta Permanentei Consiliului Eparhial si a fost inaintata Consistoriului Eparhial, care se va intruni joi, la Alba Iulia', a declarat purtatorul de cuvant al Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iulia, parintele Oliviu Botoi.Pana acum, preotul Cristian Pomohaci a fost suspendat timp de 30 de zile de catre arhiepiscop, care i-a interzis sa mai slujeasca in biserica, urmand ca membrii Consistoriului Eparhial sa se pronunte asupra deciziilor viitoare in acest caz.Pomohaci a depus marti o cerere la Arhiepiscopia Ortodoxa Alba Iulia prin care solicita suspendarea temporara din preotie, din motive medicale, fara sa precizeze o perioada anume.Parchetul General a preluat, pe 19 iulie, de la Parchetul de pe langa Judecatoria Targu Mures dosarul in care preotul Cristian Pomohaci, din Parohia Mosuni, judetul Mures, este cercetat pentru racolare de minori in scopuri sexuale.Preotul a fost inregistrat in timp ce ii cerea favoruri sexuale unui minor, iar inregistrarea a aparut in presa.Ulterior, Pomohaci a fost chemat la Arhiepiscopia din Alba Iulia pentru a oferi explicatii cu privire la inregistrarea audio care il incrimineaza si s-a decis ca parintele sa fie oprit de la slujirea sfintelor taine si a tuturor slujbelor bisericesti pe o perioada de 30 de zile, timp in care el trebuie sa aduca argumente in favoarea sa.Pe 26 iunie, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Mures a anuntat ca a fost sesizat cu privire la unele fapte pe care un preot le-ar fi savarsit in prezenta sau asupra unui minor, la cateva zile dupa ce pe paginile de socializare au circulat inregistrari audio in care clericul ar ademeni un minor sa intretina relatii homosexuale cu el.