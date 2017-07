Ziarul francez Liberation a facut retrospectiva protestelor masive anti-OUG 13

Ziaristii francezi au relatat pe larg succesiunea evenimentelor politice care au scos in strada sute de mii de romani si au reluat imaginile impresionante din Piata Victoriei. Ei au scris despre indignarea cetatenilor fata de OUG 13, care avea darul de a rezolva problemele penale ale lui Liviu Dragnea.In articol sunt citati participanti la proteste, politologul Alexandru Gussi, precum si ziaristul HotNews.ro Dan Tapalaga, care a relatat modul in care a publicat primele informatii pe surse despre intentia PSD de a arunca in aer justitia prin intermediul unei ordonante de urgenta.Si Florin Badita, unul dintre administratorii paginii #CoruptiaUcide , a relatat pentru Liberation modul in care a mobilizat comunitatea sa de pe Facebook la protestele care au dus, in final, la retragerea OUG 13.