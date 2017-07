UPDATE Brasov: Un militar a murit in timpul unui exercitiu de parasutare, in zona aerodromului Zarnesti

Potrivit MApN, accidentul s-a petrecut miercuri, in jurul orei 14.40, in timpul unui exercitiu de parasutare, in zona aerodromului Zarnesti.Locotenentul Gabriel-Cristian Dinicica, din Directia informatii militare, avea 30 de ani, fiind angajat in Ministerul Apararii Nationale din anul 2013.El era casatorit si avea un copil.Pentru stabilirea circumstantelor producerii accidentului a fost sesizat Parchetul Militar.De asemenea, conform procedurilor legale, seful DIM a ordonat constituirea unei comisii interne de ancheta.Joi, dimineata, vor fi organizate in toate unitatile militare din tara ceremonii de comemorare a locotenentului Gabriel Dinicica.Adrian Tutuianu, ministrul Apararii Nationale, este alaturi de familia militarului cazut la datorie si transmite, in numele intregului personal, sincere condoleante.