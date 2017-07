Galati: Inca sase persoane ranite in urma furtunii au ajuns miercuri la spital; numarul total al ranitilor a ajuns la 28

La Spitalul Judetean de Urgenta din Galati au ajuns miercuri inca sase persoane ranite in urma furtunii de marti dimineata."Este vorba despre 28 de persoane care au ajuns la spital, dintre care cinci au ramas internate cu numeroase afectiuni: traumatisme cranio-cerebrale minore, plagi la diferite membre si atacuri de panica. Unul dintre pacienti a necesitat internare la reanimare, avand traumatism de bazin si de coloana lombara. Aceste persoane au fost lovite in cursul furtunii cu diferite obiecte - crengi de copac majoritatea", a declarat, miercuri, Lidia Sandru, medic in cadrul Unitatii de Primiri Urgente de la Spitalul Judetean din Galati.Pe de alta parte, Electrica Galati a anuntat ca miercuri la ora 10.00 mai erau afectate 13 linii electrice aeriene de medie tensiune (5 total si 8 partial) si 170 de posturi de transformare din 31 localitati, fiind depistati pana in prezent 10 stalpi de medie tensiune rupti.Sucursala Galati a suplimentat specialistii din teren, iar acum sunt pe teren peste 60 de angajati ai Sucursalei de Distributie, ajutati de colegii din cadrul Agentiei de Intretinere Servicii Energetice, care actioneaza, organizati in 22 de echipe, pentru remedierea defectiunilor aparute.Furtuna puternica de marti dupa-amiaza, din judetul Galati, a doborat sute de arbori care au avariat 30 de masini si a afectat numeroase locuinte din opt localitati care au ramas fara curent electric.