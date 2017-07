Romania cumpara rachete Patriot: platim prima rata in noiembrie, dupa ce trece prin Parlament o lege speciala (Ministerul Apararii)

Ministerul Apararii va promova o lege speciala in Parlament doar pentru a putea achizitiona sistemele Patriot, iar o prima plata ar putea fi facuta icna din luna noiembrie.Ministrul Apararii, Adrian Tutuianu, a declarat miercuri, raspunzand la intrebarile jurnalistului TVR Adelin Petrisor, ca Romania ia in calcul doar achizitia de rachete Patriot si nu mai analizeaza alte oferte."Nu suntem la faza unor negocieri de detaliu pe conditiile financiare si conditiile legate de capabilitatile tehnice complete", a mai declarat Tutuianu, precizand ca prima rata pentru Patriot ar putea fi platita de Romania in acest an, in luna noiembrie.Precizarea ministruluiDeclaratia vine in contextul in care pe masa ministerului Apararii se gasea si oferta grupului european MEADS pentru sistemul SAMP/T cu rachete Aster 30 , oferta ce presupunea si o componenta de off-set - de cooperare industriala si trasfer de tehnologie.In cazul sistemului de rachete Patriot, Departamentul de Stat a aprobat vanzarea acestora catre Romania pentru 3,9 miliarde de dolari, insa achizitia nu are o componenta de off-set.Cu toate acestea, Ttutianu a declarat miercuri: "Programul Patriot are si o componenta de comuniune a tuturor tarilor implicate si suntem interesati pentru dezvoltarea in Romania a unor facilitati de productie a unor componente ale acestui sistem atat pentru nevoile noastre, cat si pentru export, insa suntem prea devreme pentru a intra in detalii".Tutuianu a subliniat ca Romania urmareste achizitionarea celei mai moderne configuratii a sistemului Patriot, respectiv PAC 3 Plus, cu o perioada estimata de utilizare in serviciu de 30 de ani. Ministrul a subliniat si ca se are in vedere achizitionarea acestui sistem in contextul Parteneriatului cu SUA si al riscurilor si amenintarilor din spatiul aerian al Romaniei."Sistemele de rachete sol-aer aflate in prezent in dotarea Romaniei cu bataie mica si medie sunt in mare parte depasite fizic si moral, cea mai mare parte dintre ele sunt de productie sovietica si resursele de functionare tehnica sunt spre limita maxima cu posibilitati reduse si nesustenabile de modernizare", a adaugat Adrian Tutuianu.Tutuianu a precizat ca vor exista un acord intre Guvernul Romaniei si cel al SUA si o lege speciala in Parlament pentru achizitia de sisteme Patriot."Avem aprobarea Departamentului de Stat, suntem intr-o faza intermediara. Este nevoie de aprobarea Congresului SUA. Este nevoie ca echipele tehnice sa detalieze exact ce se cumpara. Va fi un acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul SUA. Vom promova o lege speciala in Parlament pentru achizitia acestui sistem si apreciem ca daca lucrurile merg asa cum sunt planificate, undeva la sfarsitul lunii octombrie sa putem sa avem un rezultat final pe care sa-l comunicam opiniei publice. Legat de buget, estimam ca am putea in luna noiembrie sa facem o plata in contul acestei achizitii necesare inzestrarii militare.---Pe 12 iulie Defense Security Cooperation Agency a anuntat ca Guvernul Romaniei a solicitat vanzarea a sapte sisteme Patriot, in solicitare fiind incluse, printre altele, echipamentul de comunicatii, instrumente si echipamente de testare, echipamente de suport, generatoare, documentatie tehnica, echipamente de antrenament, piese de schimb, instruirea personalului, servicii de suport tehnic si logistic, valoarea totala a programului fiind de 3,9 miliarde de dolari, fara sa exista acorduri pentru off-set.Principalii contractori vor fi Raytheon Corporation din Andover, Massachusetts, si Lockheed-Martin din Dallas, Texas.Conform planului de inzestrare intocmit de catre MApN si aprobat in Parlament in primavara acestui an , Romania va cheltui peste 6 miliarde de euro pentru sisteme de aparare antiaeriana - circa 4 miliarde de euro pentru sisteme de rachete sol-aer cu bataie lunga - 7 baterii pentru Fortele Terestre si cele Aeriene, dar si 2,1 miliarde de euro pentru sisteme antiaeriene pe raza scurta (SHORAD) si foarte scurta (VSHORAD).